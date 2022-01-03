03 января 2022

Журналист «России 1» пожаловался на угрозы беглого миллиардера. «Ходит там, где не надо»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мамонтов уверен, что Исмаилов открыто ему угрожает Фото:

Журналист телеканала «Россия 1» Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет в связи с угрозой в его адрес со стороны бывшего владелица Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обвинения в двойном убийстве Исмаилов получил политическое убежище в Черногории.

«Журналист телеканала „Россия“ Аркадий Мамонтов вынужден обратиться в Следственный комитет. Он опасается за свою безопасность после неожиданного интервью беглого миллиардера Тельмана Исмаилова», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Аркадий Мамонтов был первым, кто показал беспрецедентные нарушения на Черкизовском рынке в 90 годах. Ему удалось спуститься в подземный город-бункер, где жили и работали более двухсот мигрантов.

Исмаилов факты нарушения не признал, заявив, что на видеосъемке показаны чужие подвалы, а самому журналисту сделал предупреждение. «Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, и пишет то, что не имеет места быть», — передает телеканал заявление миллиардера.

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Журналист телеканала «Россия 1» Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет в связи с угрозой в его адрес со стороны бывшего владелица Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обвинения в двойном убийстве Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. «Журналист телеканала „Россия“ Аркадий Мамонтов вынужден обратиться в Следственный комитет. Он опасается за свою безопасность после неожиданного интервью беглого миллиардера Тельмана Исмаилова», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Аркадий Мамонтов был первым, кто показал беспрецедентные нарушения на Черкизовском рынке в 90 годах. Ему удалось спуститься в подземный город-бункер, где жили и работали более двухсот мигрантов. Исмаилов факты нарушения не признал, заявив, что на видеосъемке показаны чужие подвалы, а самому журналисту сделал предупреждение. «Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, и пишет то, что не имеет места быть», — передает телеканал заявление миллиардера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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