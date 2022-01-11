Система поборов с военнослужащих по контракту в последние годы сложилась в Кемерове и ряде других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов попросил Генпрокурора РФ Игоря Краснова инициировать проверку военной части в Юрге (Кемеровская область), где, по данным URA.RU, гражданские обложили военных данью. Копию обращения депутат опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

«Принимая во внимание широкий общественный резонанс, а также в целях пресечения преступлений в отношении военнослужащих и изобличения виновных, прошу вас дать указание о тщательной проверке сведений, изложенных в СМИ, и взять под контроль Генеральной прокуратуры РФ ход предварительного следствия по ранее возбужденным уголовным делам», — сообщил депутат.

Запрос от имени Иванова был отправлен 29 декабря. На данный момент ответ из Генпрокуратуры еще не поступил.

Ранее URA.RU рассказало о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года вымогателей задержали, но уже в декабре они были выпущены на свободу. После расследования URA.RU полиция вновь задержала Мудариса Тартыкова. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны.

Фото: Максим Иванов, Facebook

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