Казахского авторитета Армана Дикого арестовали на 2 месяца

Подозреваемый, призывавший протестующих объединяться, помещен под стражу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Задержанного криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) взяли под стражу на два месяца. Ранее он призвал объединиться протестующих.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева („Дикий Арман“) санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», — сообщили корреспонденту Spitnik Казахстан.

Криминального авторитета задержали 7 января после видеообращения к жителям Казахстана с призывами объединяться. В своей речи он пожаловался на смерть людей в Казахстане во время акций протеста и осудил мародеров.

Джумагельдиев ранее проживал в Турции, но недавно вернулся на родину. Получил широкую известность как «смотрящий за Казахстаном». В 2005 году он состоял в политическом движении в поддержку экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и выступал за силовой разгон оппозиционеров. У Джумагельдиева есть бизнес-интересы в республике, а также большое количество уличных бойцов, которых можно было задействовать, в том числе, в уличных протестах.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, в которой был введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось о десятках убитых и задержанных. МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвуют сторонники исламистов-радикалов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, что в стране была совершена попытка государственного переворота, пишет RT. По его данным, подготовка к соответствующему сценарию велась длительное время, а следствию еще предстоит выяснить подробности, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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