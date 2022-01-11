Казахского авторитета Армана Дикого арестовали на 2 месяца

Задержанного криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) взяли под стражу на два месяца. Ранее он призвал объединиться протестующих.
«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева („Дикий Арман“) санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», — сообщили корреспонденту Spitnik Казахстан.
Криминального авторитета задержали 7 января после видеообращения к жителям Казахстана с призывами объединяться. В своей речи он пожаловался на смерть людей в Казахстане во время акций протеста и осудил мародеров.
Джумагельдиев ранее проживал в Турции, но недавно вернулся на родину. Получил широкую известность как «смотрящий за Казахстаном». В 2005 году он состоял в политическом движении в поддержку экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и выступал за силовой разгон оппозиционеров. У Джумагельдиева есть бизнес-интересы в республике, а также большое количество уличных бойцов, которых можно было задействовать, в том числе, в уличных протестах.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, в которой был введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось о десятках убитых и задержанных. МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвуют сторонники исламистов-радикалов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, что в стране была совершена попытка государственного переворота, пишет RT. По его данным, подготовка к соответствующему сценарию велась длительное время, а следствию еще предстоит выяснить подробности, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Задержанного криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) взяли под стражу на два месяца. Ранее он призвал объединиться протестующих. «Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева („Дикий Арман“) санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК», — сообщили корреспонденту Spitnik Казахстан. Криминального авторитета задержали 7 января после видеообращения к жителям Казахстана с призывами объединяться. В своей речи он пожаловался на смерть людей в Казахстане во время акций протеста и осудил мародеров. Джумагельдиев ранее проживал в Турции, но недавно вернулся на родину. Получил широкую известность как «смотрящий за Казахстаном». В 2005 году он состоял в политическом движении в поддержку экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и выступал за силовой разгон оппозиционеров. У Джумагельдиева есть бизнес-интересы в республике, а также большое количество уличных бойцов, которых можно было задействовать, в том числе, в уличных протестах. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, в которой был введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось о десятках убитых и задержанных. МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвуют сторонники исламистов-радикалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, что в стране была совершена попытка государственного переворота, пишет RT. По его данным, подготовка к соответствующему сценарию велась длительное время, а следствию еще предстоит выяснить подробности, уточняет «Федеральное агентство новостей».