Необходимо смягчить санкции для водителей, которые случайно нарушили правила дорожного движения (ПДД). Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо предусмотреть «не только кнут, но и пряник для дисциплинированных водителей».
«Например, бывает так, что человек одним колесом случайно или для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, никакой угрозы при этом не создает, но инспектор это видит и лишает человека прав», — привел пример Жириновский, пишет «Парламентская газета». По его словам, такое наказание несправедливо в подобных случаях, особенно, если нарушение было совершено без угрозы для окружающих.
Ранее Жириновский предложил отменить налоги для россиян, которые получает минимальную зарплату. Также он предложил повысить стипендии для студентов, так как они должны учиться, а не зарабатывать деньги по ночам.
Необходимо смягчить санкции для водителей, которые случайно нарушили правила дорожного движения (ПДД). Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо предусмотреть «не только кнут, но и пряник для дисциплинированных водителей». «Например, бывает так, что человек одним колесом случайно или для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, никакой угрозы при этом не создает, но инспектор это видит и лишает человека прав», — привел пример Жириновский, пишет «Парламентская газета». По его словам, такое наказание несправедливо в подобных случаях, особенно, если нарушение было совершено без угрозы для окружающих. Ранее Жириновский предложил отменить налоги для россиян, которые получает минимальную зарплату. Также он предложил повысить стипендии для студентов, так как они должны учиться, а не зарабатывать деньги по ночам.