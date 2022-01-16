Жириновский выступил за смягчение наказания для водителей. «Не только кнут, но и пряник»

17 января 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Жириновский выступил за смягчение наказаний для водителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо смягчить санкции для водителей, которые случайно нарушили правила дорожного движения (ПДД). Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо предусмотреть «не только кнут, но и пряник для дисциплинированных водителей». «Например, бывает так, что человек одним колесом случайно или для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, никакой угрозы при этом не создает, но инспектор это видит и лишает человека прав», — привел пример Жириновский, пишет «Парламентская газета». По его словам, такое наказание несправедливо в подобных случаях, особенно, если нарушение было совершено без угрозы для окружающих. Ранее Жириновский предложил отменить налоги для россиян, которые получает минимальную зарплату. Также он предложил повысить стипендии для студентов, так как они должны учиться, а не зарабатывать деньги по ночам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо смягчить санкции для водителей, которые случайно нарушили правила дорожного движения (ПДД). Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо предусмотреть «не только кнут, но и пряник для дисциплинированных водителей». «Например, бывает так, что человек одним колесом случайно или для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, никакой угрозы при этом не создает, но инспектор это видит и лишает человека прав», — привел пример Жириновский, пишет «Парламентская газета». По его словам, такое наказание несправедливо в подобных случаях, особенно, если нарушение было совершено без угрозы для окружающих. Ранее Жириновский предложил отменить налоги для россиян, которые получает минимальную зарплату. Также он предложил повысить стипендии для студентов, так как они должны учиться, а не зарабатывать деньги по ночам.