20 января 2022

Госдеп США рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

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«Я не ожидаю никакого прорыва», — заявил Блинкен Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО.

В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.

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Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО. «Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО. В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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