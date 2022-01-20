Госдеп США рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО.
«Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО.
В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.
Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО. «Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО. В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.