Госдеп США рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

21 января 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

«Я не ожидаю никакого прорыва», — заявил Блинкен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО. «Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО. В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен не ждет конкретных прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Глава американской дипломатии лишь хочет осудить, как прошли консультации России с США и НАТО. «Я не ожидаю никакого прорыва», — сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента. Он отметил, что хочет узнать о выводах, которые власти России сделали после заседания Совета Россия-НАТО. В пятницу, 21 января, пройдут переговоры Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США подчеркнул, что этот диалог покажет, возможно ли еще дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.