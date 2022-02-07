07 февраля 2022

Врач назвала особенности нового штамма коронавируса

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По словам Нелли Соседовой, новый штамм COVID-19 будет похож на «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. Об этом заявила врач-биофизик Нелли Соседова.

«Мы ожидаем, что [новая мутация коронавируса] будет легче по своей природе. То есть новый штамм будет давать меньше последствий», — приводит слова Нелли Соседовой радио Sputnik.

Она отметила, что инкубационный период нового штамма будет схож с «Омикроном» по основным характеристикам, но станет более легким по своему течению. «Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно», — объяснила эксперт.

Доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов ранее заявил, что следующий штамм COVID-19 станет последним. По его словам, каждая новая мутация коронавируса становится слабее предыдущей. «Дальше это будет синдром хронической усталости», — считает врач.

Ранее сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков предрек появление нового штамма COVID-19, который станет заразнее «Омикрона». Иммунолог Николай Крючков заявил, что на смену омикрон-штамма может прийти «Дельта».

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Следующий штамм COVID-19, который появится после «Омикрона», станет легче для человека. Об этом заявила врач-биофизик Нелли Соседова. «Мы ожидаем, что [новая мутация коронавируса] будет легче по своей природе. То есть новый штамм будет давать меньше последствий», — приводит слова Нелли Соседовой радио Sputnik. Она отметила, что инкубационный период нового штамма будет схож с «Омикроном» по основным характеристикам, но станет более легким по своему течению. «Новый штамм станет более легким по своему течению, потому что вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно», — объяснила эксперт. Доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов ранее заявил, что следующий штамм COVID-19 станет последним. По его словам, каждая новая мутация коронавируса становится слабее предыдущей. «Дальше это будет синдром хронической усталости», — считает врач. Ранее сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков предрек появление нового штамма COVID-19, который станет заразнее «Омикрона». Иммунолог Николай Крючков заявил, что на смену омикрон-штамма может прийти «Дельта».
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