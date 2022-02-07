Врач заявил о финальном этапе эволюции коронавируса

Доктор медицинских наук: следующий штамм коронавируса станет последним Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следующая метаморфоза коронавируса станет заключительной. Об этом заявил доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов. По его мнению, сейчас человечество проходит третью фазу эволюции COVID-19, но финальная, четвертая — уже на пороге.

«Вначале это была пневмония тяжелая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через нее, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением „Омикрона“, а дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих „омикроном“ второй раз. Они не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми», — рассказал специалист в интервью LIFE .

Медик сравнил развитие коронавируса с историей появления вируса герпеса. Сначала болезнь вела себя довольно агрессивно, но позднее превратилась в нечто обыденное. Ершов также рассказал, что многие пациенты перестали узнавать коронавирус, они воспринимают штамм «Омикрон» как болезнь, отличную от CoViD-19. «Люди начали думать, что появился новый вирус. Многие стали говорить: „Я ковидом болел, а ‚Омикроном‘ еще нет“», — сообщил он.

Несмотря на то, что с каждым новым штаммом вирус вдет себя менее агрессивно, после заболевания все равно может развиваться постковидный синдром, добавил врач. На фазе «Омикрона» это, в первую очередь, синдром хронической усталости. Однако, по словам эксперта, «это не уникальное свойство коронавируса, а проявление недавно перенесенной любой вирусной инфекции».

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил о воздействии «Омикрона» на слух. Как сообщил специалист, инфекция начала проникать в слуховые трубы человека, что приводит к воспалительным процессам в слуховых каналах.

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