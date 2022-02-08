Минфин Франции: ЕС не разделяет подход США к украинскому кризису

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Минфин Франции заявил о независимой от США позиции по украинскому вопросу Фото:
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Европа имеет независимую от США позицию по украинскому кризису. Об этом журналистам заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису. Необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель — не угрозы, а диалог», — сообщил Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter. Его слова передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора.

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Европа имеет независимую от США позицию по украинскому кризису. Об этом журналистам заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису. Необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель — не угрозы, а диалог», — сообщил Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter. Его слова передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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