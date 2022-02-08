Минфин Франции: ЕС не разделяет подход США к украинскому кризису

08 февраля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Минфин Франции заявил о независимой от США позиции по украинскому вопросу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Европа имеет независимую от США позицию по украинскому кризису. Об этом журналистам заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису. Необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель — не угрозы, а диалог», — сообщил Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter. Его слова передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа имеет независимую от США позицию по украинскому кризису. Об этом журналистам заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «У Европы независимая от США позиция по украинскому кризису. Необходимо четко сказать нашим американским союзникам, что у нас разные интересы в этом кризисе. Наша цель — не угрозы, а диалог», — сообщил Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter. Его слова передает РИА «Новости». Президент РФ Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готовит ответ по гарантиям безопасности, который отправят в США и НАТО. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора.