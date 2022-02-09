Верховный суд разрешил QR-коды на свидетельствах о рождении

QR-код на свидетельстве о рождении защищает данные граждан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Верховный суд РФ не нашел нарушений в наличии QR-кодов на свидетельствах о рождении. Решение было озвучено в ответ на иск петербуржца. Заявитель требовал ЗАГС выдать свидетельство о рождении ребенка без штрихового когда. Однако Верховный суд установил, что QR-код обеспечивает дополнительную защиту документов и гарантирует безопасность граждан.

«Нанесение штрихового кода на бланк свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния обеспечивает дополнительную защиту юридически значимых документов, гарантирует безопасность и соблюдение законных интересов граждан и юридических лиц», — заключил Верховный суд. Информацию передает РАПСИ.

При регистрации рождения ребенка присвоение QR-кода производится в автоматическом режиме с последующим выводом в печать на бланке свидетельства. Такая процедура позволяет при предоставлении госуслуг проверить наличие записи акта, а также убедиться в действительности представленного свидетельства, пояснили в ВС. При этом использовать код возможно только при предъявлении соответствующего свидетельства. Это исключает доступ третьих лиц к сведениям, содержащимся в QR-коде.

Таким образом, Верховный суд отклонил иск жителя Санкт-Петербурга. В ведомстве добавили, что решение направлено «на обеспечение и защиту прав субъектов персональных данных, на создание условий для обеспечения дополнительной цифровой защиты документов от подделок».

QR-коды на свидетельствах о рождении учреждены в 2018 году приказом Минюста. В новой установленной форме бланка свидетельства о рождении в левый верхний угол наносится штриховой код.

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