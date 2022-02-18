18 февраля 2022

Экс-командир батальона «Восток» оценил ситуацию в Донбассе. «Больше пары суток в осаде не останемся»

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Ночной Донецк. ДНР
Ходаковский оценил ситуацию в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней.

«Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации.

Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек.

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Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней. «Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации. Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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