Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней.
«Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации.
Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек.
Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней. «Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации. Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек.