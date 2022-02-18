Экс-командир батальона «Восток» оценил ситуацию в Донбассе. «Больше пары суток в осаде не останемся»

19 февраля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ходаковский оценил ситуацию в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней. «Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации. Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Известный в Донбассе бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил ситуацию в регионе. По его мнению, в случае наступления украинских войск окружение Донецкой народной республики продлится не более пары дней. «Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — написал Ходаковский в своем telegtam-канале. Вместе с тем он оценил общую ситуацию критически. «Вероятность войны очень высокая, вероятность отрезания в случае войны нас от границы с РФ до момента изгнания противника тоже высокая», — отметил он, посоветовав местным жителям прислушаться к рекомендациям об эвакуации. Эвакуация гражданского населения была объявлена лидерами Донецкой и Луганской республик 18 февраля. Из региона начали вывозить женщин и детей. Из ДНР успели вывезти более трех тысяч человек.