В Кремле назвали «утками» слухи о военном положении в РФ 03 марта 2022 в 16:25 Размер текста - 17 + Введение военного положения в РФ — фейк, уверил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла. «Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла. «Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям