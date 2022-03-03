В Кремле назвали «утками» слухи о военном положении в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Введение военного положения в РФ — фейк, уверил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла.

«Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск.

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Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла. «Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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