В Кремле назвали «утками» слухи о военном положении в РФ

Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла.
«Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы.
С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск.
Дмитрий Песков опроверг слухи о введении военного положения на территории РФ и запрете покидать страну мужчинам призывного возраста. Об этом пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос во время конференц-колла. «Это утки, граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться к такой информации и не становиться жертвой слухов и обманов», — ответил Песков на вопрос прессы. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, и завершающей восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков. Помимо недостоверных сведений об обстрелах мирного населения, в соцсетях появляется не соответствующая действительности информация о большом количестве жертв среди российских военных. По информации источников, для ведения полноценной информационной войны против России, в Польшу прибыли блогеры из США. Основной задачей американских специалистов станет подготовка контента о «зверствах» российских войск.