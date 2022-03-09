Псаки: США ответят РФ в случае конфискации активов западных фирм

10 марта 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Власти Соединенных Штатов примут ответные меры в случае, если Россия будет конфисковывать активы иностранных компаний, покидающих российских рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Если будут такие действия (со стороны РФ — прим. URA.RU), уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — передает ТАСС заявление Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Пресс-секретарь отметила, что США положительно относятся к приостановке ряда западных компаний деятельности в РФ. Однако Белый дом не подталкивал фирмы к таким мерам, заверила Псаки. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. McDonald’s приостановит работу в России. Все кофейни Starbucks на территории РФ временно закрылись.