09 марта 2022

Псаки: США ответят РФ в случае конфискации активов западных фирм

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Белый дом приветствует отказ ряда иностранных компаний работать в России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Соединенных Штатов примут ответные меры в случае, если Россия будет конфисковывать активы иностранных компаний, покидающих российских рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если будут такие действия (со стороны РФ — прим. URA.RU), уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — передает ТАСС заявление Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Пресс-секретарь отметила, что США положительно относятся к приостановке ряда западных компаний деятельности в РФ. Однако Белый дом не подталкивал фирмы к таким мерам, заверила Псаки.

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. McDonald’s приостановит работу в России. Все кофейни Starbucks на территории РФ временно закрылись.

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Власти Соединенных Штатов примут ответные меры в случае, если Россия будет конфисковывать активы иностранных компаний, покидающих российских рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Если будут такие действия (со стороны РФ — прим. URA.RU), уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — передает ТАСС заявление Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Пресс-секретарь отметила, что США положительно относятся к приостановке ряда западных компаний деятельности в РФ. Однако Белый дом не подталкивал фирмы к таким мерам, заверила Псаки. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. McDonald’s приостановит работу в России. Все кофейни Starbucks на территории РФ временно закрылись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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