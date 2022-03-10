Врач рассказал, когда в России отменят масочный режим

11 марта 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

Эксперт подчеркнул, что порядок отмены масочного режима определит Роспотребнадзор Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несмотря на то, что в России снизился уровень заболевания коронавирусом, масочный режим пока никто не отменял. Об этом рассказал депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов. «Когда все придет в норму, то начнется постепенная отмена масочного режима. Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — сообщил радио Sputnik Сергей Леонов. Эксперт подчеркнул, что это только его мнение. Он сообщил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор. По мнению специалиста, народу кажется, что омикрон-штамм не сильно угрожает их здоровью, поэтому перестают надевать маски в общественных местах. Леонов заверил, что тяжелые случаи COVID встречаются и по сей день. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что в России снизился уровень заболевания коронавирусом, масочный режим пока никто не отменял. Об этом рассказал депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов. «Когда все придет в норму, то начнется постепенная отмена масочного режима. Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — сообщил радио Sputnik Сергей Леонов. Эксперт подчеркнул, что это только его мнение. Он сообщил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор. По мнению специалиста, народу кажется, что омикрон-штамм не сильно угрожает их здоровью, поэтому перестают надевать маски в общественных местах. Леонов заверил, что тяжелые случаи COVID встречаются и по сей день.