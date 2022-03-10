10 марта 2022

Врач рассказал, когда в России отменят масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка документов в ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, люди в масках, масочный режим
Эксперт подчеркнул, что порядок отмены масочного режима определит Роспотребнадзор Фото:
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на то, что в России снизился уровень заболевания коронавирусом, масочный режим пока никто не отменял. Об этом рассказал депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов.

«Когда все придет в норму, то начнется постепенная отмена масочного режима. Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — сообщил радио Sputnik Сергей Леонов. Эксперт подчеркнул, что это только его мнение. Он сообщил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.

По мнению специалиста, народу кажется, что омикрон-штамм не сильно угрожает их здоровью, поэтому перестают надевать маски в общественных местах. Леонов заверил, что тяжелые случаи COVID встречаются и по сей день.

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Несмотря на то, что в России снизился уровень заболевания коронавирусом, масочный режим пока никто не отменял. Об этом рассказал депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов. «Когда все придет в норму, то начнется постепенная отмена масочного режима. Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — сообщил радио Sputnik Сергей Леонов. Эксперт подчеркнул, что это только его мнение. Он сообщил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор. По мнению специалиста, народу кажется, что омикрон-штамм не сильно угрожает их здоровью, поэтому перестают надевать маски в общественных местах. Леонов заверил, что тяжелые случаи COVID встречаются и по сей день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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