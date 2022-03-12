В соцсетях распространяют ролик о зарождении нацизма на Украине

12 марта 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Автор ролика рассказывает о том, как на Украине появилась националистическая идеология Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В социальных сетях активно распространяют видео о зарождении националистической идеологии на Украине. В ролике рассказывается о том, как украинский нацист Степан Бандера стал национальным героем стран и как на Украине начали вытеснять русский язык, на котором говорит половина населения страны. «Степан Бандера — лидер националистического движения на Западной Украине. В 1943 году бандеровцы совершили геноцид польского народа на Волыни, было убито 36 тысяч человек. В стране переписывают историю, сносят памятники солдатам-освободителям и издеваются над теми, кто чтит День Победы. Нацизм на Украине поддерживается на государственном уровне», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах. Автор видеоролика неизвестен. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов. Автор ролика также утверждает, что на Украине существует не менее 19 нацистских партий и организаций. Эти организации занимаются притеснением русского языка и русского народа во всех сферах жизни. В частности, именно националисты в 2014 году сожгли в Одессе Дом профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, которые выступали против националистической власти на Украине. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — завершение восьмилетнего конфликта на Донбассе и спасение мирных жителей от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Владимир Путин также заявил, что остановка спецоперации возможно только после полной денацификации и демилитаризации Украины, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В социальных сетях активно распространяют видео о зарождении националистической идеологии на Украине. В ролике рассказывается о том, как украинский нацист Степан Бандера стал национальным героем стран и как на Украине начали вытеснять русский язык, на котором говорит половина населения страны. «Степан Бандера — лидер националистического движения на Западной Украине. В 1943 году бандеровцы совершили геноцид польского народа на Волыни, было убито 36 тысяч человек. В стране переписывают историю, сносят памятники солдатам-освободителям и издеваются над теми, кто чтит День Победы. Нацизм на Украине поддерживается на государственном уровне», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах. Автор видеоролика неизвестен. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов. Автор ролика также утверждает, что на Украине существует не менее 19 нацистских партий и организаций. Эти организации занимаются притеснением русского языка и русского народа во всех сферах жизни. В частности, именно националисты в 2014 году сожгли в Одессе Дом профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, которые выступали против националистической власти на Украине. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — завершение восьмилетнего конфликта на Донбассе и спасение мирных жителей от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Владимир Путин также заявил, что остановка спецоперации возможно только после полной денацификации и демилитаризации Украины, пишет RT.