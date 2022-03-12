В соцсетях распространяют ролик о зарождении нацизма на Украине

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Юлия Тимошенко, флаги украины, толпа
Автор ролика рассказывает о том, как на Украине появилась националистическая идеология Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В социальных сетях активно распространяют видео о зарождении националистической идеологии на Украине. В ролике рассказывается о том, как украинский нацист Степан Бандера стал национальным героем стран и как на Украине начали вытеснять русский язык, на котором говорит половина населения страны.

«Степан Бандера — лидер националистического движения на Западной Украине. В 1943 году бандеровцы совершили геноцид польского народа на Волыни, было убито 36 тысяч человек. В стране переписывают историю, сносят памятники солдатам-освободителям и издеваются над теми, кто чтит День Победы. Нацизм на Украине поддерживается на государственном уровне», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах.

Автор видеоролика неизвестен. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов.

Автор ролика также утверждает, что на Украине существует не менее 19 нацистских партий и организаций. Эти организации занимаются притеснением русского языка и русского народа во всех сферах жизни. В частности, именно националисты в 2014 году сожгли в Одессе Дом профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, которые выступали против националистической власти на Украине.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — завершение восьмилетнего конфликта на Донбассе и спасение мирных жителей от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Владимир Путин также заявил, что остановка спецоперации возможно только после полной денацификации и демилитаризации Украины, пишет RT.

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В социальных сетях активно распространяют видео о зарождении националистической идеологии на Украине. В ролике рассказывается о том, как украинский нацист Степан Бандера стал национальным героем стран и как на Украине начали вытеснять русский язык, на котором говорит половина населения страны. «Степан Бандера — лидер националистического движения на Западной Украине. В 1943 году бандеровцы совершили геноцид польского народа на Волыни, было убито 36 тысяч человек. В стране переписывают историю, сносят памятники солдатам-освободителям и издеваются над теми, кто чтит День Победы. Нацизм на Украине поддерживается на государственном уровне», — говорится в видеоролике, который распространяется в российских пабликах. Автор видеоролика неизвестен. По визуальным средствам можно сделать вывод, что он произведен не Russia Today и не государственными каналами. Также нет свидетельств, чтобы он имел отношение к каким-то известным «сеткам» прогосударственных пабликов и telegram-каналов. URA.RU удалось лишь определить, что распространение началось с тюменских чатов. Автор ролика также утверждает, что на Украине существует не менее 19 нацистских партий и организаций. Эти организации занимаются притеснением русского языка и русского народа во всех сферах жизни. В частности, именно националисты в 2014 году сожгли в Одессе Дом профсоюзов. Тогда погибло 48 человек, которые выступали против националистической власти на Украине. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — завершение восьмилетнего конфликта на Донбассе и спасение мирных жителей от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Владимир Путин также заявил, что остановка спецоперации возможно только после полной денацификации и демилитаризации Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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