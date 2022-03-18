Минобрнауки готовится увеличить число бюджетных мест в вузах

18 марта 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Увеличение бюджетных мест в вузах поддержит систему высшего образования РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России может быть увеличено число бюджетных мест в вузах. Этот вопрос прорабатывает Минобрнауки, заявил глава ведомства Валерий Фальков. «Мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке», — отметил он на форуме «Педагогическое образование в российском классическом университете». Трансляция велась на youtube-канале «Российской академии наук». Отмечается также, что данная мера должна поддержать систему высшего образования в России. Фальков подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, однако на всех площадках, где обсуждался этот вопрос, эту меру поддержали. После начала спецоперации на Украине уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. Так, школьников и студентов, родившихся в России, но обучающихся за рубежом, жители Европы винят в происходящем на Украине только за то, что они русские. Кроме того, появилась информация об отчисленных из зарубежных вузов российских студентах. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Несмотря на то, что речь об оккупации Украины не идет, резко против этого решения выступили США и Евросоюз. А во всем мире развилась русофобия и появились жесткие высказывания против России, отмечает RT. Президент Сирии Башар Асад считает — западные страны доказали, что международное право ничего не стоит, и перечеркнули все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России может быть увеличено число бюджетных мест в вузах. Этот вопрос прорабатывает Минобрнауки, заявил глава ведомства Валерий Фальков. «Мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке», — отметил он на форуме «Педагогическое образование в российском классическом университете». Трансляция велась на youtube-канале «Российской академии наук». Отмечается также, что данная мера должна поддержать систему высшего образования в России. Фальков подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, однако на всех площадках, где обсуждался этот вопрос, эту меру поддержали. После начала спецоперации на Украине уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. Так, школьников и студентов, родившихся в России, но обучающихся за рубежом, жители Европы винят в происходящем на Украине только за то, что они русские. Кроме того, появилась информация об отчисленных из зарубежных вузов российских студентах. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Несмотря на то, что речь об оккупации Украины не идет, резко против этого решения выступили США и Евросоюз. А во всем мире развилась русофобия и появились жесткие высказывания против России, отмечает RT. Президент Сирии Башар Асад считает — западные страны доказали, что международное право ничего не стоит, и перечеркнули все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес, передает Life.