Экс-депутаты Верховной Рады заявили о бегстве Зеленского из Киева

21 марта 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский покинул Украину, считает Олег Царев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива. «Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева. Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива. «Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева. Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».