Экс-депутаты Верховной Рады заявили о бегстве Зеленского из Киева

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский покинул Украину, считает Олег Царев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева.

Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива. «Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева. Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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