Экс-депутаты Верховной Рады заявили о бегстве Зеленского из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева.
Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится не на территории республики, однако пытается убедить всех в обратном. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. О бегстве украинского лидера ранее также заявлял депутат Верховной Рады Илья Кива. «Если бы Зеленский действительно был в украинской столице, он бы встречался с горожанами или депутатами, и это бы транслировалось по телевидению. Впрочем, зная какой Зеленский смелый воин, сомнений в том, что он сразу, при первых признаках опасности, сбежит из Киева, не было», — сообщает telegram-канал «Свободная Пресса» слова Царева. Ранее депутат Кива обвинил Зеленского в том, что президент покинул Киев и при этом пытается убедить всех в обратном. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Кадыров призвал главу Украины передать власть экс-президенту страны Виктору Януковичу. Также украинского лидера обвинял в бегстве председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».