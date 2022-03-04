04 марта 2022

Володин: Зеленский уехал в Польшу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
По словам спикера Госдумы России, Зеленский уехал и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Володин

Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Глава уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией и присвоения Украине нейтрального статуса.

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Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Володин Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Глава уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией и присвоения Украине нейтрального статуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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