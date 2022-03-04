Володин: Зеленский уехал в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Глава уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией и присвоения Украине нейтрального статуса.
Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Польшу. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Володин Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Глава уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией и присвоения Украине нейтрального статуса.