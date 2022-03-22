В Румынии неизвестные осквернили могилы советских солдат

В румынской коммуне Моцк неизвестные осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия. Правоохранительными органами заведено уголовное дело.
«21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в румынской полиции.
Также сообщается, что вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на памятном обелиске. На этом кладбище захоронены советские солдаты, погибшие во время освобождения Румынии от фашистов в 1944 году. Помимо советских там захоронены и румынские солдаты.
Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.
В румынской коммуне Моцк неизвестные осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия. Правоохранительными органами заведено уголовное дело. «21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в румынской полиции. Также сообщается, что вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на памятном обелиске. На этом кладбище захоронены советские солдаты, погибшие во время освобождения Румынии от фашистов в 1944 году. Помимо советских там захоронены и румынские солдаты. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.