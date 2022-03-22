В Румынии неизвестные осквернили могилы советских солдат

22 марта 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Вандалы в румынской коммуне осквернили могилы советских солдат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В румынской коммуне Моцк неизвестные осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия. Правоохранительными органами заведено уголовное дело. «21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в румынской полиции. Также сообщается, что вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на памятном обелиске. На этом кладбище захоронены советские солдаты, погибшие во время освобождения Румынии от фашистов в 1944 году. Помимо советских там захоронены и румынские солдаты. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В румынской коммуне Моцк неизвестные осквернили могилы советских солдат, испачкав краской надгробия. Правоохранительными органами заведено уголовное дело. «21 марта полицейские Отделения полиции №6 получили сообщение о том, что могильные камни на мемориальном кладбище в уезде Моцка были испорчены надписями краской. Заведено уголовное дело по факту совершения преступления по осквернению трупов или могил, продолжаются следственные действия по установлению виновного, установлению всей фактической ситуации и принятию необходимых правовых мер», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную в румынской полиции. Также сообщается, что вандалы замазали надпись «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза» на памятном обелиске. На этом кладбище захоронены советские солдаты, погибшие во время освобождения Румынии от фашистов в 1944 году. Помимо советских там захоронены и румынские солдаты. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.