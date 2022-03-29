Небензя заподозрил DHL в перевозке оружия на Украину

30 марта 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Небензя: Россия не исключает, что на Украину в машинах DHL могут ввозиться вооружения Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона не исключает, что в автомобилях по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут перевозиться вооружения, которые пообещали Киеву западные страны. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. «Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — сказал Небензя. Трансляция заседания шла на YouTube. Небензя также потребовал объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Он добавил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская сторона не исключает, что в автомобилях по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут перевозиться вооружения, которые пообещали Киеву западные страны. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. «Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — сказал Небензя. Трансляция заседания шла на YouTube. Небензя также потребовал объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Он добавил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.