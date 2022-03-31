В Кремле волнуются за Госдеп из-за неинформированности. «Не понимают, что происходит»

31 марта 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в США не понимают механизма принятий решений и стиля работы Кремля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление разведки США о том, что среди советников президента России Владимира Путина нет тех, кто говорит ему правду. По его словам, Госдеп не понимает механизм работы Кремля. «К нашему сожалению, ни Госдеп, ни Пентагон не обладает реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина, они не понимают механизма принятий решений и стиля нашей работы», — отметил Песков на конференц-колле. Также Песков отметил, что данный факт вызывает обеспокоенность в Кремле. «Полное непонимание как раз приводит к ошибочным и опрометчивым решениям», — подытожил он. Американские спецслужбы ранее частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем. О содержании доклада рассказала ВВС директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Песков ранее говорил о том, что в России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление разведки США о том, что среди советников президента России Владимира Путина нет тех, кто говорит ему правду. По его словам, Госдеп не понимает механизм работы Кремля. «К нашему сожалению, ни Госдеп, ни Пентагон не обладает реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина, они не понимают механизма принятий решений и стиля нашей работы», — отметил Песков на конференц-колле. Также Песков отметил, что данный факт вызывает обеспокоенность в Кремле. «Полное непонимание как раз приводит к ошибочным и опрометчивым решениям», — подытожил он. Американские спецслужбы ранее частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем. О содержании доклада рассказала ВВС директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Песков ранее говорил о том, что в России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно.