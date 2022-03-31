Британия ввела санкции против журналиста Брилева и главы гумштаба

Британия расширила санкционный список против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британия ввела санкции в отношении журналиста ВГТРК Сергея Брилева и главы Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Великобритания расширила список санкций против России, туда включили медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT. Активы «России сегодня» будут заморожены. Под ограничения попали Сергей Брилев и Михаил Мизинцев, а также другие физлица. Брилев является британским подданным и имеет гражданство этой страны.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Британия уже вводила ограничения против РФ. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является отмена России и всего связанного с ней. Британия ранее ввела ограничения в отношении российских бизнесменов, в их числе оказались Роман Абрамович и Олег Дерипаска, передает «Утро.ру».