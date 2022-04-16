Дерипаска: нужно сократить силовиков, оставив только армию и флот

16 апреля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Бизнесмен призывает к сокращению госрасходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России надо сократить госаппарат и силовые структуры и оставить только армию и флот. Об этом заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Нужно сократить госаппарат в два раза. … Отказаться от всех персональных машин. … Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот. Все остальное — зачем?» — заявил Дерипаска в интервью изданию «Эксперт». По его словам, эти меры помогут резкому сокращению госрасходов. «Я противник каких-то [государственных мер], кроме одного — государство должно порезать всю эту роскошь государственной буржуазии под нож», — подчеркнул Дерипаска. Он также заявил, что России нужно отказаться от госкапитализма (система, при которой высока роль государства в экономике страны — прим. URA.RU), чтобы выходить на новые рынки на фоне введенных санкций против РФ. Это, по его мнению, поможет избежать серьезных социальных потрясений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России надо сократить госаппарат и силовые структуры и оставить только армию и флот. Об этом заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Нужно сократить госаппарат в два раза. … Отказаться от всех персональных машин. … Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот. Все остальное — зачем?» — заявил Дерипаска в интервью изданию «Эксперт». По его словам, эти меры помогут резкому сокращению госрасходов. «Я противник каких-то [государственных мер], кроме одного — государство должно порезать всю эту роскошь государственной буржуазии под нож», — подчеркнул Дерипаска. Он также заявил, что России нужно отказаться от госкапитализма (система, при которой высока роль государства в экономике страны — прим. URA.RU), чтобы выходить на новые рынки на фоне введенных санкций против РФ. Это, по его мнению, поможет избежать серьезных социальных потрясений.