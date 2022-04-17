В ГД предложили платить по 100 тысяч при банкротстве работодателя

18 апреля 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили увеличить выплату при банкротстве работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева внесут в Госдуму законопроект, позволяющий вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом сообщил один из авторов инициативы — замглавы фракции Ярослав Нилов. «100 000 рублей вместо 30 000 в месяц. Столько по нашему мнению должен составлять верхний порог выходного пособия и оплаты труда лиц, работавших по трудовому договору в случае банкротства компании. Внесем сегодня соответствующий законопроект вместе с депутатами и сенаторами от ЛДПР», — написал Нилов в своем telegram-канале. Такую инициативу парламентарий объяснил ростом инфляции, которая по прогнозам аналитиков в 2022 году может достигнуть 20 процентов вместо четырех. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода. Минэку РФ предложили сделать исключение по запрету на банкротство. Предлагалось сделать исключение из полугодового моратория на банкротство собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева внесут в Госдуму законопроект, позволяющий вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом сообщил один из авторов инициативы — замглавы фракции Ярослав Нилов. «100 000 рублей вместо 30 000 в месяц. Столько по нашему мнению должен составлять верхний порог выходного пособия и оплаты труда лиц, работавших по трудовому договору в случае банкротства компании. Внесем сегодня соответствующий законопроект вместе с депутатами и сенаторами от ЛДПР», — написал Нилов в своем telegram-канале. Такую инициативу парламентарий объяснил ростом инфляции, которая по прогнозам аналитиков в 2022 году может достигнуть 20 процентов вместо четырех. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода. Минэку РФ предложили сделать исключение по запрету на банкротство. Предлагалось сделать исключение из полугодового моратория на банкротство собственникам и топ-менеджерам, нанесшим ущерб финансовым организациям.