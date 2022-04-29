МО: военные РФ уничтожили завод по производству ракет в Киеве

Россия нанесла удар по предприятию ракетно-космической отрасли Киева Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы РФ уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли „Артем“ в городе Киев», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также РФ нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования 10 украинским военным объектам.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 112 военных объектов. Ракетные войска за ночь поразили 13 военных объектов на Украине.

РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями являются демилитаризация, денацификация и помощь жителям Донбасса. Приоритетом войск РФ является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди населения. России удалось предотвратить готовящееся Украиной наступление на Донбасс, сообщали в Минобороны РФ.

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