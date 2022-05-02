Минобороны сообщило об уничтожении Bayraktar TB2

03 мая 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 уничтожены средствами ПВО РФ в районе острова Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — сообщил Конашенков. Он добавил, что в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невскоесбиты сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. За 2 мая Вооруженные силы России поразили 36 украинских военных объектов с помощью высокоточных ракет. Также сообщалось об уничтоженной военной техники ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он подчеркнул, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Также Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 уничтожены средствами ПВО РФ в районе острова Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — сообщил Конашенков. Он добавил, что в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невскоесбиты сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. За 2 мая Вооруженные силы России поразили 36 украинских военных объектов с помощью высокоточных ракет. Также сообщалось об уничтоженной военной техники ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он подчеркнул, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Также Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами.