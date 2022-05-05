Испания подтвердила задержание блогера Шария

Блогера отпустили под подписку о невыезде Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Испании подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — сообщили в ведомстве.

Дополнительные сведения о задержании блогера полиция предоставить отказалась. По данным главы европейского бюро ВГТРК Анастасии Поповой, что Шарий отпущен под подписку о невыезде.

«Из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции», — написала она в своем telegram-канале.

О задержании Анатолия Шария сегодня сообщила Служба безопасности Украины. Блогера подозревают в госизмене. По версии следователей, он вел подрывную деятельность против Украины и делал это «по заказу иностранных структур».

Анатолий Шарий известен своей пророссийской позицией. Так, он сообщал в своем блоге о подделке данных о причастности России и ДНР к крушению малайзийского самолета в 2014 году.