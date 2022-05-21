Соловьев осудил Слуцкого из-за обмена пленных с «Азовстали».Видео

Телеведущий Владимир Соловьев осудил лидера фракции ЛПДР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого из-за того, что он допустил возможность обмена пленных украинских боевиков, вышедших из «Азовстали» на украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Он считает, что российский народ не простит такого решения.
«Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит», — сказал журналист на канале «Соловьев LIVE». Он обратился к Слуцкому с просьбой «вообще ничего не говорить на эту тему».
Ранее Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен последней группы украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Территорию завода также покинули действующий командир «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ) Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына.
Позже председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти рассмотрят вопрос возможного обмена украинского политика Виктора Медведчука на бойцов «Азова». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке.
Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.
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Телеведущий Владимир Соловьев осудил лидера фракции ЛПДР в Госдуме РФ Леонида Слуцкого из-за того, что он допустил возможность обмена пленных украинских боевиков, вышедших из «Азовстали» на украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Он считает, что российский народ не простит такого решения. «Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит», — сказал журналист на канале «Соловьев LIVE». Он обратился к Слуцкому с просьбой «вообще ничего не говорить на эту тему». Ранее Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен последней группы украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Территорию завода также покинули действующий командир «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ) Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына. Позже председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти рассмотрят вопрос возможного обмена украинского политика Виктора Медведчука на бойцов «Азова». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.