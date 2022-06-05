Аналитик Михайлов: Украина уклоняется от уплаты за убитых военных

Военнослужащее со стороны Украины сбегают с полей сражений, сказал Александр Михайлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не забирает тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсацию их родственникам. Об этом URA.RU сообщил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Украинская сторона бросает погибших. Она не вывозит трупы с поля боя. Сотни, если не тысячи трупов были брошены. Наша сторона предлагает им забрать тела, а они не забирают, потому что за гибель военнослужащего полагается платить страховую сумму, а за пропавшего без вести платить не надо. Он просто не вернулся пока. Может, вовсе дезертировал. С полей сражений действительно бегут», — сказал Александр Михайлов.

По словам аналитика, украинским властям уже нечего сказать своему народу. «Сейчас большая проблема — поиск собственных военнослужащих. Власти не докладывают людям на местах, что родственник погиб или пропал без вести. Люди не знают, куда обращаться», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине постоянно говорят о контрнаступлении и поддержке Запада. «Якобы сейчас они все коллективно объединятся, накажут Россию и отвоюют территории. Но мы видим, что ничего из этого не происходит. Ежедневно российская сторона докладывает о взятии под контроль очередных населенных пунктов, стратегических и инфраструктурных объектов. А то, что у нас ЛНР практически под контролем, ДНР уже на большую часть, скоро к Югу Украины подойдут военные силы, Киев умалчивают», — добавил Михайлов.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине в конце февраля. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения. Он подчеркивал, что цели операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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