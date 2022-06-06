Сербский политолог: Москва может открыть прямой коридор в Белград

06 июня 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Россия может создать прямой коридор с Сербией, отметил Стеван Гайич Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград может мотивировать Москву открыть прямой коридор в Сербию через Румынию. А НАТО спровоцировать напасть на Белград. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем 6—7 июня. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ. В итоге Лавров не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии, которая была запланирована на 6—7 июня. «Думаю, это мотивирует Россию образовать для Сербии коридор через Болгарию, Румынию или другую страну НАТО, как удобно РФ. Потому что такими провокациями поднимаются ставки. Россия может создать континентальную границу с Венгрией, также дружественной страной. В итоге коммуникация между Россией и Сербией будет легче осуществляться. НАТО такими провокациями демонстрирует издевательскую силу и нарывается именно на такой ответ. К тому же, я не удивлюсь, если НАТО захочет повторить историю 1941 года. Тогда Сербское наместничество под давлением Гитлера подписало пакт, который закончился военным путчем и самой большой гражданской демонстрацией в истории Белграда. Это вывело фашистскую Германию, они напали на Белград и началась оккупация Югославии», — подчеркнул Стеван Гайич. Политолог добавил, что Европа традиционно объединяется против России, но Сербия всегда оставалась в стороне, поэтому срыв встречи Лаврова и Вучича — это новая попытка надавить на Белград. «Европа всегда объединяется на антирусской почве, но сербы за счет своего менталитета и исторической памяти не укладываются в эту картинку, поэтому Сербия вместе с Боснией остались единственными странами, которые не были втянуты в НАТО на Балканском полуострове, так что это с одной стороны дипломатическая пощечина РФ, а с другой продолжение сильного давления на сербов. Возможно, наши власти и хотели бы договориться с западом, но по всем соцопросам и если считать результаты выборов, подавляющее большинство Сербов однозначно поддерживает Россию в нынешнем трудном моменте», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград может мотивировать Москву открыть прямой коридор в Сербию через Румынию. А НАТО спровоцировать напасть на Белград. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем 6—7 июня. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ. В итоге Лавров не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии, которая была запланирована на 6—7 июня. «Думаю, это мотивирует Россию образовать для Сербии коридор через Болгарию, Румынию или другую страну НАТО, как удобно РФ. Потому что такими провокациями поднимаются ставки. Россия может создать континентальную границу с Венгрией, также дружественной страной. В итоге коммуникация между Россией и Сербией будет легче осуществляться. НАТО такими провокациями демонстрирует издевательскую силу и нарывается именно на такой ответ. К тому же, я не удивлюсь, если НАТО захочет повторить историю 1941 года. Тогда Сербское наместничество под давлением Гитлера подписало пакт, который закончился военным путчем и самой большой гражданской демонстрацией в истории Белграда. Это вывело фашистскую Германию, они напали на Белград и началась оккупация Югославии», — подчеркнул Стеван Гайич. Политолог добавил, что Европа традиционно объединяется против России, но Сербия всегда оставалась в стороне, поэтому срыв встречи Лаврова и Вучича — это новая попытка надавить на Белград. «Европа всегда объединяется на антирусской почве, но сербы за счет своего менталитета и исторической памяти не укладываются в эту картинку, поэтому Сербия вместе с Боснией остались единственными странами, которые не были втянуты в НАТО на Балканском полуострове, так что это с одной стороны дипломатическая пощечина РФ, а с другой продолжение сильного давления на сербов. Возможно, наши власти и хотели бы договориться с западом, но по всем соцопросам и если считать результаты выборов, подавляющее большинство Сербов однозначно поддерживает Россию в нынешнем трудном моменте», — подытожил собеседник агентства.