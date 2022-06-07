Психолог: зверства украинских боевиков нанесли урон психике детей

07 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

У насильно удерживаемых на Украине детей могут развиться панические атаки, заявила психолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Националисты нанесли психологическую травму детям, насильно удерживаемым в медицинском центре на Украине. Об этом заявила клинический психолог Яна Климченко. «Это действительно психологическая травма. Во-первых, для детей взрослые — это всегда опора, это всегда безопасность, это всегда ответственность. То есть у ребенка рушится его модель мира, он понимает, что взрослые могут причинить вред, и ребенок чувствует себя очень уязвимым», — объяснила Климченко в интервью Пятому каналу. Кроме того, добавила психолог, в подобной ситуации ребенок начинает думать, что его желания и намерения не представляют никакой ценности. В результате у детей развивается неуверенность, падает самооценка и увеличивается риск панических атак, резюмировала Климченко. Ранее стало известно, что украинские националисты насильно удерживают больных детей в Николаеве, Харькове и Краматорске. Помимо этого, боевики использовали корпуса детской больницы в качестве складов боеприпасов, сообщали в СМИ. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является защита жителей Донбасса, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Националисты нанесли психологическую травму детям, насильно удерживаемым в медицинском центре на Украине. Об этом заявила клинический психолог Яна Климченко. «Это действительно психологическая травма. Во-первых, для детей взрослые — это всегда опора, это всегда безопасность, это всегда ответственность. То есть у ребенка рушится его модель мира, он понимает, что взрослые могут причинить вред, и ребенок чувствует себя очень уязвимым», — объяснила Климченко в интервью Пятому каналу. Кроме того, добавила психолог, в подобной ситуации ребенок начинает думать, что его желания и намерения не представляют никакой ценности. В результате у детей развивается неуверенность, падает самооценка и увеличивается риск панических атак, резюмировала Климченко. Ранее стало известно, что украинские националисты насильно удерживают больных детей в Николаеве, Харькове и Краматорске. Помимо этого, боевики использовали корпуса детской больницы в качестве складов боеприпасов, сообщали в СМИ. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является защита жителей Донбасса, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей.