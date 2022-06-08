Лидер Ирана предложил РФ помощь в разрешении ситуации на Украине

08 июня 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тегеран готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера Ибрахима Раиси. «Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — цитирует Раиси его пресс-служба. Президент Ирана выразил надежду на «на скорейшее прекращение столкновений на Украине». Кроме того, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни. Трагедия произошла утром 8 июня. По информации издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором и с рельсов сошли четыре вагона. По разным данным в результате аварии погибли от 13 до 17 человек, еще 50 пострадали. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Тегеран готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера Ибрахима Раиси. «Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — цитирует Раиси его пресс-служба. Президент Ирана выразил надежду на «на скорейшее прекращение столкновений на Украине». Кроме того, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни. Трагедия произошла утром 8 июня. По информации издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором и с рельсов сошли четыре вагона. По разным данным в результате аварии погибли от 13 до 17 человек, еще 50 пострадали. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.