08 июня 2022

Лидер Ирана предложил РФ помощь в разрешении ситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тегеран готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера Ибрахима Раиси.

«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — цитирует Раиси его пресс-служба. Президент Ирана выразил надежду на «на скорейшее прекращение столкновений на Украине».

Кроме того, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни. Трагедия произошла утром 8 июня. По информации издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором и с рельсов сошли четыре вагона. По разным данным в результате аварии погибли от 13 до 17 человек, еще 50 пострадали.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

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Тегеран готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера Ибрахима Раиси. «Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь [найти] решение военного противостояния дипломатическим путем», — цитирует Раиси его пресс-служба. Президент Ирана выразил надежду на «на скорейшее прекращение столкновений на Украине». Кроме того, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни. Трагедия произошла утром 8 июня. По информации издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором и с рельсов сошли четыре вагона. По разным данным в результате аварии погибли от 13 до 17 человек, еще 50 пострадали. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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