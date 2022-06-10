Глава «Роскосмоса» назвал «дикостью» технологический прогресс

10 июня 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин отметил, что он не против прогресса Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Дикое» увлечение электронным прогрессом поставит западную цивилизацию на колени. Такое мнение в своем telegram-канале высказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Технологическая „дикость“ отдельных государств во время подобных электронных мегаконфликтов космических держав станет их уникальным преимуществом. Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение „электрическим и электронным прогрессом“ поставит западную цивилизацию на колени», — написал Рогозин. Глава «Роскосмоса» также описал сценарий воздействия технологического прогресса. «Объясню: в ближайшие 15 лет ведущие космические державы под разным предлогом выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные „выключить одним щелчком“ целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле», — написал Рогозин. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Дикое» увлечение электронным прогрессом поставит западную цивилизацию на колени. Такое мнение в своем telegram-канале высказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Технологическая „дикость“ отдельных государств во время подобных электронных мегаконфликтов космических держав станет их уникальным преимуществом. Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение „электрическим и электронным прогрессом“ поставит западную цивилизацию на колени», — написал Рогозин. Глава «Роскосмоса» также описал сценарий воздействия технологического прогресса. «Объясню: в ближайшие 15 лет ведущие космические державы под разным предлогом выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные „выключить одним щелчком“ целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле», — написал Рогозин.