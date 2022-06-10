Путин совершит первый после Олимпиады зарубежный визит

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин приедет в Туркмению Фото:

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить страну. Главы двух государств проводят переговоры в Кремле.

«Обязательно воспользуюсь приглашением. В рамках вашего визита работа большая проводится. Министры, вице-премьеры… Происходит визит на высоком уровне, все коллеги собираются, активно работают. Я уверен, что кроме подписываемой нами сегодня декларации вся работа будет на пользу», — сказал он при встрече с главой Туркмении, мероприятие транслировалось на «России 24».

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов посетил Россию по приглашению Путина. Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность, отмечает RT.

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Президент РФ Владимир Путин принял приглашение президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить страну. Главы двух государств проводят переговоры в Кремле. «Обязательно воспользуюсь приглашением. В рамках вашего визита работа большая проводится. Министры, вице-премьеры… Происходит визит на высоком уровне, все коллеги собираются, активно работают. Я уверен, что кроме подписываемой нами сегодня декларации вся работа будет на пользу», — сказал он при встрече с главой Туркмении, мероприятие транслировалось на «России 24». Ранее сообщалось, что Бердымухамедов посетил Россию по приглашению Путина. Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность, отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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