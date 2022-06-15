15 июня 2022

В Австрии заявили, что готовы заменить часть поставок газа из РФ

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Австрийская компания OMV заявила о готовности к сокращению поставок российского газа Фото:

Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергокомпанию Eni примерно на 15%. В Германии возмутились сокращением поставок газа из РФ.

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Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости». По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергокомпанию Eni примерно на 15%. В Германии возмутились сокращением поставок газа из РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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