В Австрии заявили, что готовы заменить часть поставок газа из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости».
По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости». По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергокомпанию Eni примерно на 15%. В Германии возмутились сокращением поставок газа из РФ.