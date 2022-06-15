В Австрии заявили, что готовы заменить часть поставок газа из РФ

16 июня 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Австрийская компания OMV заявила о готовности к сокращению поставок российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости». По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергокомпанию Eni примерно на 15%. В Германии возмутились сокращением поставок газа из РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Австрийская нефтегазовая компания OMV готова компенсировать тот объем поставок российского газа, на которой «Газпром» их планирует сократить. Об этом сообщают «Ведомости». По данным газеты, «Газпром» уведомил OMV о снижении объемов поставки газа. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — рассказал представитель компании, но не уточнил, насколько конкретно сократятся поставки. Ранее сообщалось, что «Газпром» ограничит поставки газа в Европу по «Северному потоку». Это связано с выявлением технических неисправностей двигателей, а также задержками в работе немецкой компании Siemens, уточняли в пресс-службе корпорации. «Газпром» сократил поставки газа в итальянскую энергокомпанию Eni примерно на 15%. В Германии возмутились сокращением поставок газа из РФ.