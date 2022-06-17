Запад прекращает поставки оружия Киеву, наемник пропал на Украине. Главное о спецоперации на 17 июня

17 июня 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Страны Запада больше не будут поставлять Украине некоторые виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Такую информацию сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Все самое важное за день — в материале URA.RU. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, которые восемь лет находились под обстрелами ВСУ и нацбатов, подконтрольным киевским властям. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Кроме того, Запад поставляет Киеву вооружение и оказывает финансовую помощь.