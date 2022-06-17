Запад не будет поставлять Киеву самолеты и танки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада больше не будут поставлять Украине некоторые виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Такую информацию сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Все самое важное за день — в материале URA.RU.
- США проверяют информацию еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, прокомментировал пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс. При этом Госдеп США проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, попавших в плен на Украине, сообщила мать одного из наемников Банни Дрюке. Президент США Джо Байден уже призвал американцев не участвовать в боевых действиях на Украине;
- Первый американский наемник Энди Хьюн, попавший в плен к ВС РФ под Харьковом, признался, что его привела на Украину лживая пропаганда Запада. Он сожалеет о содеянном;
- Некоторые заблокированные украинские военные на «Азоте» — предприятии в Северодонецке, начали сдаваться. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Российская армия уничтожила штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в районе Песочина в Харьковской области. Российские солдаты также вошли в промзону химического завода «Азот» в Северодонецке, где засели украинские националисты. Информацией поделился глава Луганской народной республики Леонид Пасечник;
- Вооруженные силы Украины 11 июня в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, добавив, что «в инсценировке участвовало порядка 10 актеров, в том числе дети»;
- Сразу три высокопоставленных представителя Евросоюза — канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, прибывших в Киев, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. По их словам, экономический ущерб, который страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать;
Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, которые восемь лет находились под обстрелами ВСУ и нацбатов, подконтрольным киевским властям. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Кроме того, Запад поставляет Киеву вооружение и оказывает финансовую помощь.
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