ВЦИОМ: большинство россиян единодушны в отношении к спецоперации

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Выборы в Екатеринбурге, опрос вциом
Почти три четверти россиян поддерживают спецоперацию, сообщает ВЦИОМ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российскую спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян. Такой процент не меняется уже на протяжении четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

«По последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Среди главных целей спецоперации, по мнению респондентов, защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. За такой ответ проголосовали 38% опрошенных. Каждый пятый назвал главной целью защиту населения Донбасса. Изменение политического курса Украины и ее денацификацию назвали 19%.

В мае ВЦИОМ сообщал об уровне поддержки спецоперации россиянами. Тогда число поддерживающих также держалось на уровне 72%.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Российскую спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян. Такой процент не меняется уже на протяжении четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. «По последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Среди главных целей спецоперации, по мнению респондентов, защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. За такой ответ проголосовали 38% опрошенных. Каждый пятый назвал главной целью защиту населения Донбасса. Изменение политического курса Украины и ее денацификацию назвали 19%. В мае ВЦИОМ сообщал об уровне поддержки спецоперации россиянами. Тогда число поддерживающих также держалось на уровне 72%. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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