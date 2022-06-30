ВЦИОМ: большинство россиян единодушны в отношении к спецоперации

Российскую спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян. Такой процент не меняется уже на протяжении четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
«По последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают. Затрудняются с ответом 11%», — сообщается на сайте ВЦИОМ.
Среди главных целей спецоперации, по мнению респондентов, защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. За такой ответ проголосовали 38% опрошенных. Каждый пятый назвал главной целью защиту населения Донбасса. Изменение политического курса Украины и ее денацификацию назвали 19%.
В мае ВЦИОМ сообщал об уровне поддержки спецоперации россиянами. Тогда число поддерживающих также держалось на уровне 72%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.
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