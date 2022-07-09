Tagesspiegel: на вечеринке с Шольцем насиловали девушек. Предварительно их накачивали наркотиками

10 июля 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц оказался в центре скандала с изнасилованиями и наркотиками Фото: Bundesregierung\Denzel На вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, насиловали девушек, подмешивая им наркотики. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. После мероприятия СДПГ, которое прошло в среду, объявились пять жертв сексуального, пишет газета. Девушек предварительно обманным путем заставляли принимать наркотики на вечеринке, на которой присутствовало около тысячи человек, включая депутатов, сотрудников немецкого правительства и канцлера Олафа Шольца. Отмечается, что полиция Берлина начала расследование. Одна из пострадавших утверждает, что под вечер на мероприятии ей стало плохо, а утром она не могла вспомнить, что было на вечеринке при том условии, что девушка не употребляла алкогольные напитки. «На нашей летней вечеринке явно были нападения на коллег с [психотропными веществами, вызывающими потерю памяти]. Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию Бундестага», — заявил лидер СДПГ Матиас Мартин. Ранее главы Минфина и Минздрава Британии Риши Сунак и Саджид Джавид все равно подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. Премьер-министру ранее сообщали о неподобающем поведении Пинчера, но он якобы игнорировал эти заявления, дополняет Sky News. В результате британский премьер подал в отставку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, насиловали девушек, подмешивая им наркотики. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel. После мероприятия СДПГ, которое прошло в среду, объявились пять жертв сексуального, пишет газета. Девушек предварительно обманным путем заставляли принимать наркотики на вечеринке, на которой присутствовало около тысячи человек, включая депутатов, сотрудников немецкого правительства и канцлера Олафа Шольца. Отмечается, что полиция Берлина начала расследование. Одна из пострадавших утверждает, что под вечер на мероприятии ей стало плохо, а утром она не могла вспомнить, что было на вечеринке при том условии, что девушка не употребляла алкогольные напитки. «На нашей летней вечеринке явно были нападения на коллег с [психотропными веществами, вызывающими потерю памяти]. Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию Бундестага», — заявил лидер СДПГ Матиас Мартин. Ранее главы Минфина и Минздрава Британии Риши Сунак и Саджид Джавид все равно подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. Премьер-министру ранее сообщали о неподобающем поведении Пинчера, но он якобы игнорировал эти заявления, дополняет Sky News. В результате британский премьер подал в отставку.