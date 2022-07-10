Семья пропавшего наемника из США обвиняет Байдена в бездействии

Близкие боятся за судьбу наемника, так как Кремль заявлял о том, что американцам не будет предоставлена защита Фото: flickrpd/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Близкие ветерана американской армии 50-летнего Грэди Курпаси, пропавшего без вести на Украине, обвинили Байдена и правительство в бездействии в поиске пропавшего бойца. Об этом они заявили изданию The Washington Post.

«У меня нет уверенности, что они инвестировали или собираются применить какие-либо ресурсы, чтобы помочь. Отследить, что случилось с моим мужем», — рассказала Хисон Ким, жена Курпаси.

Семья и друзья ветерана американской армии, пропавшего без вести на Украине, обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что любая надежда найти его живым зависит от дипломатии между Вашингтоном и Москвой, но пока усилия правительства недостаточны. Его близкие отмечают, что боятся за судьбу военного, так как его могли убить или взять в плен. Так как Кремль заявлял, что американцам, увезенным с поля боя, не будет предоставлена защита, предоставляемая военнопленным.

Курпаси — офицер морской пехоты в отставке и ветеран войны в Ираке. В день его исчезновения он и британец Эндрю Хилл покинули свою позицию на импровизированном наблюдательном посту, чтобы выяснить источник приближающегося огня. Хилл был захвачен русскими войсками. Он признался, что ему и другим наемникам не заплатили, и призвал других желающих приехать на Украину подумать перед этим.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее целью является защита граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. На стороне Украины также участвуют наемники из других стран. Они отмечают плохие условия службы в украинской армии.

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