Власти РФ хотят отменить налоги, чтобы снизить цены на продукты

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Решение по обнулению НДС для некоторых видов продуктов будет принимать Минфин Фото:
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В России могут отменить НДС на социально значимую продукцию, в настоящее время сразу несколько российских ведомств занимаются проработкой этого вопроса. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и последствия этого решения. Решение по обнулению НДС может быть принято», — его слова приводит ТАСС.

Отмечается также, что в данной ситуации сначала необходимо оценить, как отмена НДС повлияет на цены продуктов. При этом, по его словам, российские ретейлеры сами решили ограничить торговую наценку на важные товары в магазинах в пределах 5-10%. Само решение об отмене НДС на некоторые товары будет принимать Минфин.

Запад ввел против России жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Однако в России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано несколько пакетов антикризисных мер. Помощь, в том числе финансовая, оказывается как простым гражданам, так и бизнесу.

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В России могут отменить НДС на социально значимую продукцию, в настоящее время сразу несколько российских ведомств занимаются проработкой этого вопроса. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и последствия этого решения. Решение по обнулению НДС может быть принято», — его слова приводит ТАСС. Отмечается также, что в данной ситуации сначала необходимо оценить, как отмена НДС повлияет на цены продуктов. При этом, по его словам, российские ретейлеры сами решили ограничить торговую наценку на важные товары в магазинах в пределах 5-10%. Само решение об отмене НДС на некоторые товары будет принимать Минфин. Запад ввел против России жесткие экономические санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Однако в России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано несколько пакетов антикризисных мер. Помощь, в том числе финансовая, оказывается как простым гражданам, так и бизнесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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