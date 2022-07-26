Курганские судьи заказали офисную мебель у свердловских зэков

27 июля 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Судебный департамент Курганской области заключил контракт на изготовление мебели с невьянской колонией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исправительная колония №46 из города Невьянска Свердловской области стала исполнителем контракта на изготовление мебели для судебного департамента Курганской области. Информация о заказе появилась на сайте госзакупок. «Заказчик: Управление судебного департамента в Курганской области. Объекты закупки: Мебель, приставки, всего 23 записи. Поставщик „Исправительная колония №46 ГУ ФСИН по Свердловской области“», — сообщает сайт конкретику о сторонах и деталях контракта. Способом определения поставщика стала закупка у единственного исполнителя, поскольку таковым является учреждение уголовно-исполнительной системы. Заключенные из Невьянска изготовят по контракту 67 наименований мебели. Среди них письменные столы, шкафы, вешалки, тумбы, сиденья на металлокаркасе. Объем закупки 533 122 рубля. Срок поставки готовой мебели в Курган — до 22 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что выставка продукции заключенных проходила в течение двух дней в Екатеринбурге. В ходе выставки представителям уральских колоний удалось реализовать различные товары на сумму 3,5 млн рублей.

Исправительная колония №46 из города Невьянска Свердловской области стала исполнителем контракта на изготовление мебели для судебного департамента Курганской области. Информация о заказе появилась на сайте госзакупок. «Заказчик: Управление судебного департамента в Курганской области. Объекты закупки: Мебель, приставки, всего 23 записи. Поставщик „Исправительная колония №46 ГУ ФСИН по Свердловской области“», — сообщает сайт конкретику о сторонах и деталях контракта. Способом определения поставщика стала закупка у единственного исполнителя, поскольку таковым является учреждение уголовно-исполнительной системы. Заключенные из Невьянска изготовят по контракту 67 наименований мебели. Среди них письменные столы, шкафы, вешалки, тумбы, сиденья на металлокаркасе. Объем закупки 533 122 рубля. Срок поставки готовой мебели в Курган — до 22 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что выставка продукции заключенных проходила в течение двух дней в Екатеринбурге. В ходе выставки представителям уральских колоний удалось реализовать различные товары на сумму 3,5 млн рублей.