Подразделения народных республик при поддержке российских военных берут под контроль населенные пункты один за другим
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американский наемник раскрыл проблемы украинской армии, в Херсоне прогремела серия взрывов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 июля.
- Украинские военные страдают от недостатка оборудования. Им даже не хватает принтеров для распечатки карт, сообщил американский наемник. По его словам, украинские бойцы также лишены возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin.
- Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки пытались нанести удар по Херсону. Нападение произошло примерно в 22:55 по МСК. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) оперативно перехватила снаряды, выпущенные по городу.
- Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне не получил повреждений от удара украинских военных. У моста нет видимых повреждений, его опоры и фонарные столбы целы. По словам собеседника URA.RU, оружие, которым был нанесен удар, точное, но малоэффективное.
- Полицейские подорвались на самодельном взрывном устройстве в Херсоне. Взрыв прозвучал в микрорайоне Таврическом, это было самодельное устройство из гаек и болтов. Полицейские получили ранения, но остались живы.
- Вооруженные силы Украины ждут команды от США, чтобы использовать американские дальнобойные ракеты. Это может являться провокацией со стороны Украины, которая может быть связана с референдумом на освобожденных РФ территориях.
- Запад, возможно, оставит Украину без военной поддержки к зиме. Об этом сообщает американское издание 19FortyFive. Журналисты издания предполагают, что европейские и американские политики будут подвергаться давлению, чтобы они прекратили помогать Киеву.
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взаимодействии корпусов народных милиций Донбасса. Подразделения республик при поддержке российских военных берут под контроль населенные пункты один за другим. Об этом сообщает Пятый канал.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ключевой ее целью президент России Владимир Путин объявил освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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