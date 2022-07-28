Минпромторг подтвердил уход H&M из России

28 июля 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

H&M покинет Россию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шведская компания H&M действительно выставила на продажу бизнес в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге России. Министерство подтвердило информацию, появившуюся ранее. Там отметили, что купить бизнес сможет отечественная компания или организация из дружественных стран. Ранее H&M закрыла магазины в России. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Позднее компания объявила об уходе из РФ, как и десятки других организаций и брендов.

Шведская компания H&M действительно выставила на продажу бизнес в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге России. Министерство подтвердило информацию, появившуюся ранее. Там отметили, что купить бизнес сможет отечественная компания или организация из дружественных стран. Ранее H&M закрыла магазины в России. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Позднее компания объявила об уходе из РФ, как и десятки других организаций и брендов.