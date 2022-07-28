Минпромторг подтвердил уход H&M из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Витрины в
H&M покинет Россию Фото:

Шведская компания H&M действительно выставила на продажу бизнес в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Министерство подтвердило информацию, появившуюся ранее. Там отметили, что купить бизнес сможет отечественная компания или организация из дружественных стран.

Ранее H&M закрыла магазины в России. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Позднее компания объявила об уходе из РФ, как и десятки других организаций и брендов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Шведская компания H&M действительно выставила на продажу бизнес в РФ. Об этом сообщили в Минпромторге России. Министерство подтвердило информацию, появившуюся ранее. Там отметили, что купить бизнес сможет отечественная компания или организация из дружественных стран. Ранее H&M закрыла магазины в России. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Позднее компания объявила об уходе из РФ, как и десятки других организаций и брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...