МО: украинские нацисты планируют взорвать мост, чтобы обвинить РФ

29 июля 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

ВСУ планируют взорвать мост через реку Соленая, чтобы обвинить РФ, сообщили в Минобороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Достоверно установлено, что украинские боевики планируют взорвать мост через реку Соленая (протекает в границах Покровского района Донецкой области и Межевского района Днепропетровской области), чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве назвали провокацией ВСУ ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии. По представленным данным, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.

Достоверно установлено, что украинские боевики планируют взорвать мост через реку Соленая (протекает в границах Покровского района Донецкой области и Межевского района Днепропетровской области), чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве назвали провокацией ВСУ ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии. По представленным данным, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.