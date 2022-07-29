МО: украинские нацисты планируют взорвать мост, чтобы обвинить РФ

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
ВСУ планируют взорвать мост через реку Соленая, чтобы обвинить РФ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Достоверно установлено, что украинские боевики планируют взорвать мост через реку Соленая (протекает в границах Покровского района Донецкой области и Межевского района Днепропетровской области), чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщили в Минобороны.

Ранее в ведомстве назвали провокацией ВСУ ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии. По представленным данным, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.

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Достоверно установлено, что украинские боевики планируют взорвать мост через реку Соленая (протекает в границах Покровского района Донецкой области и Межевского района Днепропетровской области), чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве назвали провокацией ВСУ ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии. По представленным данным, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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