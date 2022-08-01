TNI: в США нашли нового главного врага

01 августа 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Главным внешним врагом США является Китай, пишет The National Interest Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США должны отвлечься от ситуации в Европе и сосредоточиться на новом враге — Китае. Об этом пишет сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в своей авторской колонке для агентства The National Interest. «Пока наши европейские союзники не возьмут на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной национальной обороны, мы не должны подвергать риску еще больше жизней американцев в Европе, допуская бесконтрольный рост мощи Китая. Главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике. И когда дело доходит до китайского империализма, американский народ должен знать правду: Соединенные Штаты не готовы сопротивляться ему», — написал Хоули. Ранее отношения между Китаем и США обострились. Это связано с возможным визитом в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей территорией и пригрозил США «серьезными последствиями», если визит состоится. В МИД Китая заявили, что готовы «похоронить» любого врага. США в свою очередь начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты, пишет RT.

США должны отвлечься от ситуации в Европе и сосредоточиться на новом враге — Китае. Об этом пишет сенатор США от штата Миссури Джош Хоули в своей авторской колонке для агентства The National Interest. «Пока наши европейские союзники не возьмут на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной национальной обороны, мы не должны подвергать риску еще больше жизней американцев в Европе, допуская бесконтрольный рост мощи Китая. Главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике. И когда дело доходит до китайского империализма, американский народ должен знать правду: Соединенные Штаты не готовы сопротивляться ему», — написал Хоули. Ранее отношения между Китаем и США обострились. Это связано с возможным визитом в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей территорией и пригрозил США «серьезными последствиями», если визит состоится. В МИД Китая заявили, что готовы «похоронить» любого врага. США в свою очередь начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты, пишет RT.