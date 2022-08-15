Сотрудников Минздрава подозревают в хищении 75 служебных иномарок

Продавая списанные иномарки, чиновники оставляли часть выручки себе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) выявили хищение средств, вырученных от продажи 75 автомобилей Ford Mondeo, в Минздраве. По подозрению в махинациях были арестованы двое сотрудников ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ) Минздрава РФ, в распоряжении которого были иномарки, а также автодилер, занимавшийся их реализацией.

«Басманный райсуд по ходатайству ГСУ СКР отправил в СИЗО заместителя руководителя ФГУП РСУ Владимира Черного, сотрудника того же предприятия Никиту Соколова и частного автодилера Андрея Антюхова. С 2018 по 2020 год они похитили не менее 6,3 млн рублей при продаже 75 автомобилей Ford Mondeo, которые использовались для обслуживания чиновников Минздрава, затем были списаны и выставлены через РСУ на продажу», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.

Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Как было установлено следствием, в 2018—2020 годах Минздрав периодически переводил на баланс РСУ списанные иномарки для их дальнейшей реализации. «Однако Черный якобы решил нажиться на этих операциях и не возвращать министерству вырученные средства, организовав для этого преступную группу, в которую помимо господ Соколова и Антюхова вошли некие неустановленные лица. Вместе злоумышленники продавали машины, а средства делили между собой», — пояснило издание.

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