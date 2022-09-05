05 сентября 2022

Турция выступила против стремления Запада «рассчитаться с РФ через Украину»

Anadolu: Турция осудила попытки западных стран «рассчитаться с РФ через Украину»
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Турция осудила попытки западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» Фото:
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Анкара выступила против попытки ряда западных стран «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур.

«Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — передает Anadolu слова Байбатура.

Мурат Байбатур напомнил, что совместные усилия привели к достижению договоренностей по вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что Турция готова развивать партнерские отношения с Россией.

Ранее журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир возмутился тем, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. По его мнению, ЕС понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу.

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Анкара выступила против попытки ряда западных стран «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур. «Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — передает Anadolu слова Байбатура. Мурат Байбатур напомнил, что совместные усилия привели к достижению договоренностей по вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что Турция готова развивать партнерские отношения с Россией. Ранее журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир возмутился тем, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. По его мнению, ЕС понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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