Турция выступила против стремления Запада «рассчитаться с РФ через Украину»

Anadolu: Турция осудила попытки западных стран «рассчитаться с РФ через Украину»

06 сентября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Турция осудила попытки западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Анкара выступила против попытки ряда западных стран «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур. «Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — передает Anadolu слова Байбатура. Мурат Байбатур напомнил, что совместные усилия привели к достижению договоренностей по вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что Турция готова развивать партнерские отношения с Россией. Ранее журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир возмутился тем, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. По его мнению, ЕС понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу.

Анкара выступила против попытки ряда западных стран «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур. «Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — передает Anadolu слова Байбатура. Мурат Байбатур напомнил, что совместные усилия привели к достижению договоренностей по вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что Турция готова развивать партнерские отношения с Россией. Ранее журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир возмутился тем, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. По его мнению, ЕС понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу.