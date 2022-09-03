В Турции упрекнули Европу за лицемерие о «железном занавесе» с Россией Evernsel: Евросоюз лицемерно опускает «железный занавес», восхваляя Горбачева 04 сентября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 + Европа лицемерно предлагает запретить выдачу виз россиянам, заявил Юсел Оздемир Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы восхваляют первого президента СССР Михаила Горбачева за то, что он «принес свободу советскому народу», однако они лицемерно пытаются ввести новый «железный занавес», вводя запрет на получение визы россиянами. Об этом пишет журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир. «Те, кто вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня перечеркивают право граждан России на свободу передвижения в ЕС по политическим причинам», — говорится в материале Юсела Оздемира. Автор статьи отмечает, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. Оздемир подчеркивает, что Евросоюз понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу. «В результате ЕС не остается ничего, кроме лицемерия в заявлениях о свободе передвижения», — резюмирует журналист. Ранее Евросоюз отказался запрещать выдавать визы россиянам. Затем ряд стран, граничащих с Россией, предложил сократить количество выдаваемых россиянам виз. В Кремле предложение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией назвали «нелепым». Западные страны вводят санкции против РФ связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны Киева. Страны Европы восхваляют первого президента СССР Михаила Горбачева за то, что он «принес свободу советскому народу», однако они лицемерно пытаются ввести новый «железный занавес», вводя запрет на получение визы россиянами. Об этом пишет журналист турецкого издания Evrensel Юсел Оздемир. «Те, кто вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня перечеркивают право граждан России на свободу передвижения в ЕС по политическим причинам», — говорится в материале Юсела Оздемира. Автор статьи отмечает, что в день смерти Михаила Горбачева западные политики восхваляли его за снятие «железного занавеса» СССР, однако в этот же день главы МИД стран Евросоюза собрались в Чехии, чтобы обсудить запрет на выдачу виз россиянам. Оздемир подчеркивает, что Евросоюз понесет большой ущерб, запретив российским туристам посещать Европу. «В результате ЕС не остается ничего, кроме лицемерия в заявлениях о свободе передвижения», — резюмирует журналист. Ранее Евросоюз отказался запрещать выдавать визы россиянам. Затем ряд стран, граничащих с Россией, предложил сократить количество выдаваемых россиянам виз. В Кремле предложение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией назвали «нелепым». Западные страны вводят санкции против РФ связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям