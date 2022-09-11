В парламенте Венгрии объявили о проигрыше Евросоюза в украинском конфликте

Спикер парламента Венгрии Кевер: Евросоюз проиграл в конфликте на Украине

12 сентября 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Евросоюз автоматически проиграл в начале украинского конфликта, считает Ласло Кевер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз можно считать проигравшим в украинском конфликте, невзирая на то, какая из сторон в результате объявит себя победителем. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», — передает слова Ласло Кевера РИА «Новости». Он подчеркнул, что страны ЕС обречены на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, преступность и социальную разобщенность. Ранее британский журнал The Economist писал, что странам Европы грозит банкротство из-за их энергетической политики. Венгерские власти пообещали, что Евросоюз пересмотрит свое отношение к антироссийским санкциям. В Чехии допустили изгнание Венгрии из ЕС из-за пророссийской позиции. Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз можно считать проигравшим в украинском конфликте, невзирая на то, какая из сторон в результате объявит себя победителем. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. «Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», — передает слова Ласло Кевера РИА «Новости». Он подчеркнул, что страны ЕС обречены на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, преступность и социальную разобщенность. Ранее британский журнал The Economist писал, что странам Европы грозит банкротство из-за их энергетической политики. Венгерские власти пообещали, что Евросоюз пересмотрит свое отношение к антироссийским санкциям. В Чехии допустили изгнание Венгрии из ЕС из-за пророссийской позиции. Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы.