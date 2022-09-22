Пушилин сообщил, что украинские военные сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

23 сентября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, рассказал Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) сгруппировали серьезные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что они не попытаются перейти в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сообщил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная (ЛНР). Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.

Военнослужащие Украины (ВСУ) сгруппировали серьезные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что они не попытаются перейти в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сообщил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная (ЛНР). Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.