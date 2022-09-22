22 сентября 2022

Пушилин сообщил, что украинские военные сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, рассказал Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ) сгруппировали серьезные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что они не попытаются перейти в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.

«Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сообщил глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная (ЛНР). Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.

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Военнослужащие Украины (ВСУ) сгруппировали серьезные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что они не попытаются перейти в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. «Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сообщил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная (ЛНР). Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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