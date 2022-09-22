Пушилин сообщил, что украинские военные сгруппировали серьезные силы на севере ДНР

ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, рассказал Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие Украины (ВСУ) сгруппировали серьезные силы на севере Донецкой народной республики (ДНР), не исключено, что они не попытаются перейти в контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сообщил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в город Кременная (ЛНР). Он подчеркнул, что им не удалось это сделать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.
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