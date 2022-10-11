МИД Китая припомнил США их план по захвату семи стран за пять лет

Китай помнит о словах американского генерала в отставке Уэсли Кларка о том, что США планировали разгромить правительства в семи странах мира за пять лет. Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — цитирует Лицзяня РИА «Новости». Именно такую фразу в 2007 году допустил военачальник США в отставке Уэсли Кларк. Кларк заявлял о планах Пентагона разгромить правительства в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом, конкретные причины этих операций известны не были.
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Китай помнит о словах американского генерала в отставке Уэсли Кларка о том, что США планировали разгромить правительства в семи странах мира за пять лет. Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — цитирует Лицзяня РИА «Новости». Именно такую фразу в 2007 году допустил военачальник США в отставке Уэсли Кларк. Кларк заявлял о планах Пентагона разгромить правительства в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом, конкретные причины этих операций известны не были. Ранее в Китае раскритиковали президента Украины после его слов о превентивном ударе по России. Помимо этого, в МИД Китая отмечали, что ядерная угроза усугубит конфликт на Украине.