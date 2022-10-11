МИД Китая припомнил США их план по захвату семи стран за пять лет

Представитель МИД КНР Лицзянь заявил о секретном плане США атаковать и уничтожить семь стран мира

11 октября 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

В Китае вспомнили слова генерала США в отставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китай помнит о словах американского генерала в отставке Уэсли Кларка о том, что США планировали разгромить правительства в семи странах мира за пять лет. Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — цитирует Лицзяня РИА «Новости». Именно такую фразу в 2007 году допустил военачальник США в отставке Уэсли Кларк. Кларк заявлял о планах Пентагона разгромить правительства в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом, конкретные причины этих операций известны не были. Ранее в Китае раскритиковали президента Украины после его слов о превентивном ударе по России. Помимо этого, в МИД Китая отмечали, что ядерная угроза усугубит конфликт на Украине.

Китай помнит о словах американского генерала в отставке Уэсли Кларка о том, что США планировали разгромить правительства в семи странах мира за пять лет. Об этом сообщил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», — цитирует Лицзяня РИА «Новости». Именно такую фразу в 2007 году допустил военачальник США в отставке Уэсли Кларк. Кларк заявлял о планах Пентагона разгромить правительства в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. При этом, конкретные причины этих операций известны не были. Ранее в Китае раскритиковали президента Украины после его слов о превентивном ударе по России. Помимо этого, в МИД Китая отмечали, что ядерная угроза усугубит конфликт на Украине.